Kula'da emniyetten kask uygulaması

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafikte kasksız seyreden motosikletler üzerinde denetim yaptı. Uygulamada, plakasız motosikletlere el konulurken, birçok sürücüye de kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı.



Son zamanlarda artan plakasız ve kasksız motosiklet kullanımı en az seviyeye indirmek ve kazalarda can kaybının en az seviyeye indirebilmek için yapılan uygulamalara hız kesmeden devam eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kask uygulaması yaptı. Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kask kullanımını yaygınlaştırarak olası kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indirgemek ve diğer sürücülerin güvenli bir trafik ortamında seyredebilmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri arttırdı. Birçok motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık (kask) kullanmadıklarını, küçük yaşta ve sürücü belgesiz olarak motosiklet kullandıklarını tespit eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde sürücüleri uyardı.



Uygulamada, plakasız motosikletlere el konulurken, birçok sürücüye de kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı. - MANİSA