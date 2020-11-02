Kula'da eskrim heyecanı sona erdi - Son Dakika

Kula'da eskrim heyecanı sona erdi

02.11.2020 13:35
Kula'da eskrim heyecanı sona erdi, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 10-12-14 Yaş Kılıç Açık Eskrim Turnuvası, Manisa'da tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 10-12-14 Yaş Kılıç Açık Eskrim Turnuvası, Manisa'da tamamlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Spor Salonu'nda Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen U10-U12-U14 Yaş Kılıç Açık Eskrim turnuvasına, 6 il ve 12 farklı kulüpten 150 sporcu katıldı. 5 gün süren turnuvada birbirinden çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarının sonunda,

U10 Erkekler kategorisinde 1. Kuzey Yenigün (Manisa), 2. Cihan Okyanus Tarakçı (İstanbul), 3. Kuzey Güçlü (İzmir), 3. Osman İbrahim Erdöl (İzmir), U12 Erkekler kategorisinde ise 1. Ziya Arda Osmanağaoğlu (Parat Ripost SK) İstanbul, 2. Alp Şeref Zileli (Vişnelik TESK) Ankara, 3. Candeniz Berrak (Edirne- ferdi) ve 3. Arda Bingöl (Manisa- ferdi), U12 Kızlar kategorisinde 1. Duru Kayalar (Manisa- ferdi), 2. Duru Ayşe Özgönül (Vişnelik TESK) Ankara, 3. Berra Kürek (İzmir- ferdi) ve 3. Selin Seyhan (İstanbul- ferdi), U14 Erkekler kategorisinde 1. Furkan Yaman (Anka Eskrim SK) Ankara, 2. Ateş Efe Toker (Ankara- ferdi), 3. Arda Tanerler (Bursa ferdi), ve 3. Toprak Altınçekiç (ASP GSK) Bursa, U14 Kızlar kategorisinde 1. Ela Güneş (Parat Ripost SK) İstanbul, 2. Ece Öztürk (TED SK) İstanbul, 3- Defne Utaş (ASP GSK) Bursa ve 3. Dila Erdoğan (İzmir- ferdi) oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Gençlik, Spor İlçe Müdürü Sait Bozer ve Spor Şube Müdürü Ufuk Özlem ve Federasyon Gözlemcisi İpek İrem Ülkü tarafından verildi. - MANİSA

Kula'da eskrim heyecanı sona erdi
Kula'da eskrim heyecanı sona erdi
Kula'da eskrim heyecanı sona erdi
Kula'da eskrim heyecanı sona erdi
Kula'da eskrim heyecanı sona erdi
Kula'da eskrim heyecanı sona erdi
Kula'da eskrim heyecanı sona erdi

İstanbul, Manisa, ESKRİM, Kula, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kula'da eskrim heyecanı sona erdi - Son Dakika Spor


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