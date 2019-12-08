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Kula'da ev yangını

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde ocakta çay yapılırken çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

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MANİSA'nın Kula ilçesinde ocakta çay yapılırken çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Narıncalı Süleyman Mahallesi Çokkalılar Sokak'taki Ahmet Turan'a (45) ait evde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Kahvaltı için çay hazırlanırken çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız olan Turan, dışarı çıkarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yandaki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi.


Ahmet Turan, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:54 Kaynak: DHA
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