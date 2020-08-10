Kula'da ev yangını - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Işık sokak'ta Yunus Demirdöğen'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında Demirdöğen'in eşi ve çocuklarının evde olduğu ve evin mutfak kısmında başlayan yangın sonrasında evden çıktıkları öğrenildi.