Son Dakika Haberleri: Kula'da Evin Bahçe Duvarı Yıkıldı

Kula'da Evin Bahçe Duvarı Yıkıldı

42 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kullanılmayan evin bahçe duvarı, bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Kula'da Evin Bahçe Duvarı Yıkıldı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, kullanılmayan evin bahçe duvarı, bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Zaferiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kullanılmayan bir evin bahçe duvarı, dün akşam saatlerinde yola yıkıldı. Büyük bir gürültüyle dışarı çıkan  mahalle sakinleri, polis ve ilçe belediyesi ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, bahçe duvarının bir bölümünün de yıkılabileceğini değerlendirerek, güvenlik önlemi aldı. Belediyeye ait bir iş makinesi yoldaki enkazı temizledi. 

Yıllardır kullanılmayan evin duvarının yıkılma tehlikesi olduğunu ve bunun için belediyeye dilekçe verdiğini belirten Nurettin Pehlivan, "Yıkılan evin yan tarafında oturuyorum, bu evin yıkılacağı belliydi. Belediyeye defalarca müracaat ettik, dilekçe verdik. Ama yeterince ilgilenmediler. Bu yıkılan evin, arka tarafı da yıkıldı ve bizim evin üzerine doğru her an yıkılma tehlikesi var. Bu yüzden şu anda benim evim de aynı tehlike altında, insanların buradan zarar görebileceğini söylediğimiz halde bir kere olsun gelip de bakmadılar" dedi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

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