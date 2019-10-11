Son Dakika Haberleri: Kula'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Kula'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Kula'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel okulda öğretmenlik yapan 1 kişi tutuklandı.

Kula'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel okulda öğretmenlik yapan 1 kişi tutuklandı.


Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt ile bağlantısı tespit edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan özel bir okulda öğretmenlik yapan A.D.'nin 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda şahsın örgüt ile bağlantıları tespit edildi. Gözaltına alınan A.D., İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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