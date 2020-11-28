Kula'da, fırıncıları dolandıran kişi yakalandı - Son Dakika

Kula'da, fırıncıları dolandıran kişi yakalandı
28.11.2020 21:23
MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 fırıncı esnafını un satışıyla dolandırdığı tespit edilen A.T. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 fırıncı esnafını un satışıyla dolandırdığı tespit edilen A.T. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Kula'da, 4 fırıncı esnafını un satışı ile dolandırdığı tespit edilen, çeşitli dolandırıcılık suçlarından da dosyası bulunan A.T.'yi yakalamak için, Kula Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon düzenledi. A.T.'nin oturduğu adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen A.T. yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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