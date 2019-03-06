Son Dakika Haberleri: Kula'da Gece Bekçileri Göreve Başladı

Kula'da Gece Bekçileri Göreve Başladı

24 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan gece bekçiliği kapsamında Manisa'nın Kula ilçesine atanan 8 gece bekçisinden 6'sı göreve başladı.

Kula'da Gece Bekçileri Göreve Başladı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan gece bekçiliği kapsamında Manisa'nın Kula ilçesine atanan 8 gece bekçisinden 6'sı göreve başladı.

Kula'da atanan 6 gece bekçisi Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım'ı ziyaret ederek görevlerine başladı. Mustafa Yıldırım, göreve başlayan gece bekçilerine başarılar dileyerek, "Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan gece bekçiliği kapsamında ilçemize 8 adet gece bekçisi atandı. 6 bekçimiz bugün göreve başladı. 2 bekçimiz de kursta olup, kurs bitiminde görevlerine başlayacaklar. Kulalılar klasik gece bekçiliğini yeniden yaşamaya başlayacaklar. Eskiden gece bekçilerinin haberleşme aracı olarak kullandıkları, düdük seslerini tekrar işitmeye başlayacağız. Düdük sesleri bizlerin güvende olduğumuzun bir işareti olarak algılanacaktır. Bekçilerimiz ilçemizin tüm sokaklarını yaya olarak dolaşarak, güvenliğimiz sağlayacaklar. Gece bekçileri, emniyet güçlerimize destek olacaklardır." dedi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen sokak ve mevkilerde gece saatlerinde görev yapacak olan bekçiler vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis edecek ve şüpheli bir durumla karşılaştıklarında şahısları durdurarak üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapabilecek - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:52 Kaynak: İHA

Manisa, Kula, 3. Sayfa
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