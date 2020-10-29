Kula'da gıda denetimi - Son Dakika

Kula Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolleri sağlanırken, hijyen durumu ve iş yerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı da kontrol edildi.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, 119 iş yerinde gerçekleştirdikleri denetimde 4 bin kaleme yakın son kullanım tarihi geçmiş ürüne el konulduğunu açıkladı.

Ulu, "Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, aldıkları ürünün özellikle son kullanma tarihine dikkat etmeleri. İşletme sahipleri de toptancılardan aldıkları ve sattıkları ürünlerin son kullanım tarihlerine dikkat etmelidirler. Kula Belediyesi olarak denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz." diye konuştu.