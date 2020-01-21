Kula'da görevli Üsteğmen FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kula'da görevli Üsteğmen FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

Kula'da görevli Üsteğmen FETÖ'den tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir üsteğmen tutuklandı.

Kula'da görevli Üsteğmen FETÖ'den tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir üsteğmen tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı tespit edilen Kula İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Üsteğmen G.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ilk işlemleri tamamlanan Üsteğmen G.A., daha sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Üsteğmen tutuklandı


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan ve daha sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Üsteğmen G.A.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MANİSA

İzmir, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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