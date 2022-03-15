Kula'da güneş enerji santralinden 180 bin TL değerinde bakır kablo çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kula'da güneş enerji santralinden 180 bin TL değerinde bakır kablo çalındı

15.03.2022 10:44
Kula'da güneş enerji santralinden 180 bin TL değerinde bakır kablo çalındı

Manisa'nın Kula ilçesinde güneş enerji panellerine ait yaklaşık 180 bin TL değerinde 12 bin metre bakır kablonun çalınmasının ardından jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Manisa'nın Kula ilçesinde güneş enerji panellerine ait yaklaşık 180 bin TL değerinde 12 bin metre bakır kablonun çalınmasının ardından jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, H.K.(39) isimli vatandaş, Manisa'nın Kula ilçesinde güneş enerji panellerine ait bakır kabloların çalındığını İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbar etti. Şahsın ihbarının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, güneş enerji panellerine ait 6 milimetre çapında ve 12 bin metre uzunluğunda, yaklaşık 180 bin TL değerinde olan bakır kablonun çalındığını tespit etti. Güvenlik görevlisinin çalışmadığı tespit edilen güneş enerji santralinde, 2 adet güvenlik kamerasının altında bulunan fens tellerinin açılarak santrale giriş yapıldığının değerlendirilmesi üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen 1 adet ayakkabı izi tespit edilip, ölçekli fotoğraf çalışması yapıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülürken, fail ya da faillerin araştırılmasına devam ediliyor. - MANİSA

YORUMLAR
500
Okul bahçesinde drift pahalıya patladı: 27 bin 375 lira ceza Okul bahçesinde drift pahalıya patladı: 27 bin 375 lira ceza Manisa'da ziynet eşyası çalan yabancı uyruklu şahıs Van'da yakalandı Manisa'da ziynet eşyası çalan yabancı uyruklu şahıs Van'da yakalandı

Türk Lirası, Hisarcık, Manisa, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da güneş enerji santralinden 180 bin TL değerinde bakır kablo çalındı - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:57 Mahalle muhtarı isyan etti! 17 yıldır tamamlanamayan cami için 6 milyon lira lazım
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:21 Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:11:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kula'da güneş enerji santralinden 180 bin TL değerinde bakır kablo çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement