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Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında

11.11.2021 17:17
Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir eczanenin vitrinine çarptığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir eczanenin vitrinine çarptığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Cami Cedit Mahallesi Ethem Polat Sokakta Rukiye K'nin kullandığı 35 DA 1905 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce park halindeki motosikletlere ardından sokak üzerindeki eczanenin vitrinine çarptı.

İş yeri kamerasının kaydettiği kazada yaralanan olmazken eczanede hasar oluştu.

Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında
Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında
Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında

Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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