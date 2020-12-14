Kula'da hafta sonu kısıtlamasında 59 bin 850 TL ceza - Son Dakika

Kula'da hafta sonu kısıtlamasında 59 bin 850 TL ceza

14.12.2020 10:51
Kula'da hafta sonu kısıtlamasında 59 bin 850 TL ceza, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen 19 şahsa toplamda 59 bin 850 TL para cezası uygulandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen 19 şahsa toplamda 59 bin 850 TL para cezası uygulandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kolluk kuvvetleri sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Cuma günü saat 21.00'dan itibaren başlayıp Pazartesi günü sabah saat 05.00'da sona eren kısıtlamada, kısıtlama ihlali yaptığı tespit edilen 19 şahsa ceza işlem uygulandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin çeşitli bölgelerde yaptığı denetimlerde, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı emrine muhalefet ettiği tespit edilen 19 şahsa toplamda 59 bin 850 TL para cezası uygulandı.

Kısıtlama sürecinde denetimlerin aynı sıklıkla devam edeceği öğrenilirken, vatandaşların kurallara riayet etmeleri, aksi takdirde cezai işlem yaptırımlarına devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Para Cezası, Türkiye, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da hafta sonu kısıtlamasında 59 bin 850 TL ceza - Son Dakika


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