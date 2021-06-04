Kula'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programla kutlandı - Son Dakika

Programda, Halk Eğitim Müdürlüğü kurslarında eğitim alan kursiyerler konser verdi. Kursiyerlerce hazırlanan ürünler de sergilendi.

Duru, eğitimlere katılanları tebrik etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru , haftanın hayat boyu öğrenme ve kişisel gelişime dikkatin çekilmesi konusunda önemli olduğunu vurguladı.

Yunus Emre Kültür Merkezindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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