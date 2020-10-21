Kula'da hindi çiftliği protestosu - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı planlanan hindi çiftliğinin su kaynaklarını kirleteceğini iddia eden bir grup, protesto gösterisi yaptı.

Kenger ve Yağbastı mahalleleri sakinlerinin oluşturduğu grup, çiftliğin kurulmasının planlandığı bölgede toplanarak basın açıklaması yaptı.

Yağbastı Mahalle Muhtarı Erdoğan Gökdemir, su kaynaklarının yüzeye çok yakın olduğunu, hindi çiftliğinden çıkacak atıkların içme suyuna bulaşacağından endişe ettiklerini ifade etti.

Kenger Mahalle Muhtarı Günay Yılmaz da hindi çiftliğinin kuyuların bulunduğu bölgeye yakın yapılmaması için imza topladıklarını ifade etti.

İlgili kurumlara müracaat ettiklerini belirten Yılmaz, "Bizler çiftliğe karşı değiliz. Sadece yerinin yanlış seçildiğini söylüyoruz. Su kaynaklarından uzakta başka araziler var" dedi.