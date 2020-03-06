Kula'da huzur ve güven operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kula'da huzur ve güven operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kula'da huzur ve güven operasyonu: 2 kişi tutuklandı

12 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzur ve güven' operasyonu kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Kula'da huzur ve güven operasyonu: 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzur ve güven' operasyonu kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yakalanan 2 kişi, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı.


Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzur ve güven' operasyonu kapsamında, Manisa'nın Kula ilçesinde de operasyon düzenlendi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.A. ve Y.Ç., savcılık talimatıyla tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA

Manisa, Huzur, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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