Kula?da iki kırsal mahallede hindi çiftliği tepkisi - Son Dakika

Kula?da iki kırsal mahallede hindi çiftliği tepkisi

22.10.2020 09:47
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MANİSA'nın Kula ilçesine bağlı Kenger ve Yağbastı Mahalleleri arasında kalan Yaylak mevkiine kurulmak istenen hindi çiftliği tepkilere neden oldu.

MANİSA'nın Kula ilçesine bağlı Kenger ve Yağbastı Mahalleleri arasında kalan Yaylak mevkiine kurulmak istenen hindi çiftliği tepkilere neden oldu. Çiftliğin su havzalarında kaldığını belirten iki mahalle sakinleri, muhtarlıkları aracılığıyla topladıkları imzayları ilgili kurumlara gönderirken eylem yapıp, 'Hindi çiftliğine değil, sağlığımızın tehlikeye gireceğine karşıyız" dedi.

Kula'ya bağlı kırsal Kenger ve Yağbastı  arasında kalan ve her iki mahallenin de su havzalarının bulunduğu Yaylak mevkiine iş insanı Yunus Türe  tarafından bir dönemde yaklaşık 8 bin hindi üretilme kapasitesine sahip çiftlik kurmak için geçen başlattığı çalışmalar son aşamaya geldi.  Ancak, iki mahalle sakinleri, yapılmak istenen hindi çiftliğinin su havzalarında kaldığını belirtip, karşı çıktı.  Kenger ve Yağbastı  Mahallaleri'nin muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesi  Su ve Kanalizasyon İdaresi 'nden (MASKİ) onay beklediğini  öğrendikleri hindi çiftliğine karşı imza kampanyası başlattı.  Topladıkları imzaları Kula Kaymakamlığı'na, Manisa Valiliği, MASKİ ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'ne  gönderen muhtarlar,  kurulmak istenen hindi çiftliğinin mahallerinin içme ve kullanma sularının temin edildiği alanda kaldığına dikkati çekip, bir de eylem planladı. Geniş katılımın olduğu eylemde  her iki mahalle sakinleri, ellerinde, 'Havama, suyuma dokunma',  'Kenger ve Yağbastı zehir olmasın' yazılı dövizler ve Türk bayrakları ile tepkilerini dile getirdi. Eylem sırasında Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri  geniş güvenlik önlemi aldı.

'HİNDİ ÇİFTLİĞİNE DEĞİL SUYUMUZUN KİRLENECEK OLMASINA KARŞIYIZ?İki mahalle halkı adına basın açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettiş olarak görev yapan Günay Ergün, çiftliğin kurulmak istenen alanda her iki mahallenin de su ihtiyacını karşılayan su havzalarının olduğuna dikkati çekip, taban su seviyesinin yüzeye 2-3 metre arası derinlikte olduğunu söyledi.  Bu alandan Kenger ve Yağbastı Mahalleleri'ne içme suyu temin edildiğini vurgulayan Ergün, tesisin kurulması halinde çevre ve toplum sağlığının mutlaka olumsuz yönde etkileneceğini söyledi. Dünyada içme suyu miktarını artırmanın mümkün olmadığını da savunan Ergün, bu sebeple mevcut su kaynaklarının da kalitesini korumak zorunda olduğunu sözlerine ekledi. Tesisin yapılmaması için iki mahalle halkının yanı sıra Kenger Kültür ve Dayanışma Derneği'nin de çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ergün, 'ÇED gerekli değildir' belgesine itiraz edildi. Henüz MASKİ'nin görüşü alınmadığı için de bir itirazımız oldu. Kula Belediye Başkanlığı'na ruhsat verilmemesi yönünde girişimde de bulunduk dedi.Yaz aylarında mevcut suyun zaman zaman kesildiğini, iki mahalle halkına yetmediğini kaydeden Ergün şöyle devam etti'Kula Ziraat Odası'na kayıtlıyım. Amatörce Yağbastı Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayım. Eşim de emekli öğretmen. Hafta sonlarını çoğunlukla Yağbastı'da geçirmekteyiz. Mahallemiz, içerisinde bulunduğu havzadan,  kendi imkanları ile götürdüğü suyu kullanmaktayız. Bu su, normal sulardan farklı olarak tamamen doğal sudur. Kenger ve Yağbastı Mahalleleri'nin su kaynakları arası 60-70 metre civarındadır. Bu alana dönemde yaklaşık 8 bin civarında yetişecek hindi çiftliği kurulmak isteniyor. İki mahalle halkı olarak da bu çiftliğin kurulmasına karşı değil, ancak suların kirlenmesine karşı. Müteşebbis bu hindi çiftliğini daha uygun bir alana isterse kurabilir. Ama burada iki mahalle halkı bu çiftliğin kurulmaması için büyük bir mücadelenin içine girmiştir ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdürecektir.Yağbastı Mahallesi sakinlerinden Gülay Gökdemir de sularının kirlenmemesi için mahallerinde hindi çiftliği kurulmaması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.'BAŞKA YERDEN SU BULMA İMKANIMIZ YOK??

Yağbastı Mahalle Muhtarı Erdoğan Gökdemir, çiftliğin başka bir alana kurulmasını istediklerini söyledi. Muhtar Gökdemir;  ? Yağbastı ve Kenger Mahalleleri'nin suları, bu bölgeden gidiyor. Burada kurulması planlanan tesisin hindilerin dışkıları, telefleri, kimyasal maddeleri bizim suyumuza çok yakın. Suyumuz yüzeysel olarak 1,5 ile  3 metreye yakınlıktan çıkıyor. Bu nedenle kirlenmek riski çok fazla. Bu durumdan mahalleli tedirgin. Zaten sularımız yetersiz geliyor. Mahalle'ye bağlı yapılaşmaların da mesafesi çok uzun. Başka bir yerden su bulabileceğimiz durumumuz da yok. 2017 yılında Yağbastı Mahallesi'nde su çalışması yaptırdık. 220 metre kadar derinliğe indik, fakat su bulamadık. Yani elimizde tek kullanabileceğimiz suyumuz bu. Bunun da dış etkenler ile kirletilmesine kesinlikle karşıyız. Yetkililerden destek bekliyoruz dedi.


Manisa, Yaylak, Hindi, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kula?da iki kırsal mahallede hindi çiftliği tepkisi - Son Dakika


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