Kula'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
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Kula'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

11.03.2022 12:13

Manisa'nın Kula ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Kaymakam Kemal Duru, programda yaptığı konuşmada Mehmet Akif Ersoy'un, zeki, çalışkan, mütefekkir, vatan sevdalısı bir insan olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı sonrasında milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin en önemli etkenlerinden birisi İstiklal Marşı'nın yazılmasıdır." dedi.

Program sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kula'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
Kula'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
Kula'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

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Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Marşı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kula'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika


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