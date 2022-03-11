Kula'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Kaymakam Kemal Duru, programda yaptığı konuşmada Mehmet Akif Ersoy'un, zeki, çalışkan, mütefekkir, vatan sevdalısı bir insan olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı sonrasında milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin en önemli etkenlerinden birisi İstiklal Marşı'nın yazılmasıdır." dedi.

Program sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.