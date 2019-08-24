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Kula'da jandarmadan motosiklet uygulaması

1 saat önce

Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, ilçe sınırları içerisinde motosiklet uygulamalarını artırdı.

Kula'da jandarmadan motosiklet uygulaması, System.String[]

Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, ilçe sınırları içerisinde motosiklet uygulamalarını artırdı.


Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, son zamanlarda artan motosiklet kazalarında yaşanan can kayıplarını en az seviyeye indirmek amacıyla, ilçe sınırları içerisinde bulunan bölgelerde motosiklet uygulamalarını sürdürüyor. Kula'ya bağlı mahallelerin büyük bir bölümünün ulaşımı sağlayan Eşme-Kula karayolunda denetim yapan trafik ekipleri, motosikletler üzerinde geniş çaplı denetim yaptı. Trafiğe çıkması uygun olmayan motosikletleri trafikten men eden trafik ekipleri, trafik kurallarına uymayan ve seyahat esnasında kask takmayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.


İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamada, son zamanlarda artan motosiklet kazalarını en az seviyeye indirebilmek için çalışmalara başlandığı ifade edildi. İlçe sınırları içerisinde çeşitli noktalarda motosikletler üzerinde denetim yapılacağı belirtilen açıklamada, motosiklet kullanımının en sık olduğu dönemlerde denetimlerin artarak devam edeceği aktarıldı. - MANİSA

Jandarma, Eşme, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
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