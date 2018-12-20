Kula'da Kablo Hırsızlığı İddiası
11 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde, Türk Telekom'a ait bakır kabloları çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde, Türk Telekom
'a ait bakır kabloları çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeören
Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait bakır kabloları kesen Ş.A.E, A.H. ve A.B, jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:21 Kaynak: AA
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