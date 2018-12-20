Son Dakika Haberleri: Kula'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Kula'da Kablo Hırsızlığı İddiası

11 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, Türk Telekom'a ait bakır kabloları çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Kula'da Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde, Türk Telekom'a ait bakır kabloları çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait bakır kabloları kesen Ş.A.E, A.H. ve A.B, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:21 Kaynak: AA

Gökçeören, Manisa, Türk Telekom, Kula, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Harf Yüzünden Emekli Olamayan Talihsiz Kadın, 7 Yıl Sonra Mutlu Sona Ulaştı Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı

Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı 20 Milyon Lira ile Ortadan Kayboldu Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:32:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kula'da Kablo Hırsızlığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]