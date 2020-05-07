Kula'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Olay yerine giden ekipler, S.A'nın (38) telefon direklerinden kesilen kabloları yakarak plastik kaplamasından ayırmaya çalıştığını tespit etti.

Manisa 'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

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