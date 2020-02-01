Kula'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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Kula'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:18 Kaynak: AA
Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Zaferiye Mahallesi Hisar Kapı mevkisinde R.A. (28), O.A. (23) ve M.K'yı (24) gözaltına aldı.
Şahısların 64 BC 117 plakalı otomobilinde yapılan aramada, plastik kısımları eritilerek ayrıştırılmış 272 kilogram bakır kablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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