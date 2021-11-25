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Kula'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kula'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

25.11.2021 11:00
Kula'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Kula'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı, Kula Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında, kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

Kula'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı, Kula Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında, kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında, kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili konular görüşüldü. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda gündem maddeleri kurum amirleri ile birlikte değerlendirilerek toplumsal sorun olan kadına şiddet konularının önüne geçmek için Kula'da alınması gereken tedbirler üzerinde kararlar alındı. Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların geçmiş yıl ve mevcut durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılarak önümüzdeki dönem için önlemler alındı. Kula'da 6284 sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları kanun kapsamında alınan kararların niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilirken, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikteki olayların yaşanmaması için alınması gereken konular üzerine ağırlık verildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)'nın önemi de ele alınırken, bu uygulamanın Kula'da kullanımını yaygınlaştırmak ve olaylara bu sayede en hızlı şekilde müdahale etmek için gerekli kararlar da alındı.

Kula'da kadına yönelik şiddet olaylarına çok fazla rastlamadıklarını dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, buna rağmen tedbiri en üst düzeyde tutarak istenmeyen olaylara karşı hazır halde olunması gerektiğini kaydederek, "Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bütün kurumlarımızla koordinasyon halinde olup gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Her türlü şiddeti reddetmekle beraber kadına, çocuğa ve insanlara şiddeti kabullenmiyoruz." ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Kula'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Kula'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Kemal Duru, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kula'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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