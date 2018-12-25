Kula'da Kar Yağışı
1 saat önce
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde yüksek kesimler başta olmak üzere kar yağışı başladı.
MANİSA (İHA) – Manisa
'nın Kula
ilçesinde yüksek kesimler başta olmak üzere kar yağışı başladı.
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Manisa'nın Kula ilçesinde de etkili oluyor. Akşam saatlerinde aniden başlayan ve kısa süreli etkili olan tipi ile birlikte başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından, Karayolları ekipleri, İzmir- Ankara
D300 karayolunun her iki yönünde de tuzlama çalışmaları başlattı. Belirli aralıklarla görev alan trafik ekipleri ise, D300 karayolu üzerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önlem alırken, kış lastiği olmayan sürücüleri ise uyardı.
Karayolları ve trafik ekipleri, kısa sürede etkili olan kar yağışı dolayısıyla D300 karayolunun kapanmaması için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:38 Kaynak: İHA
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