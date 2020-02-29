Kula'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kula'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kula'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sebebiyle emniyet güçleri ile kara yolları ekipleri önlem aldı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sebebiyle emniyet güçleri ile kara yolları ekipleri önlem aldı. Kara yolu üzerinde 4 küreme aracı ile kar küreme çalışmaları yapan kara yolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için de gerekli tedbirleri aldı.


Türkiye'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir- Ankara D300 kara yolunda kar sağanağı yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, Kula'ya bağlı Kavacık Mahallesi ile Kovukdere mevkileri arasında etkisini gösterdi. Yer yer 10 santimetreye kadar ulaşan kar yağışında, İzmir 2'nci Bölge Müdürlüğüne bağlı Uşak 25. Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi personelleri trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için önlem adlı. Kar yağışının başladığı andan itibaren 4 küreme aracı ile birlikte kara yoluna çıkan personeller, şiddetli kar yağışlarında trafiğin aksadığı Kovukdere mevki ile Kavacık Mahallesi arasında kar küreme çalışmaları yaptı. Kula bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri ise, kara yolu üzerinde belirli noktalarda denetlemeler yaptı.


Sabah saatlerinde kar yağışı beklediklerini dile getiren İzmir 2'nci Bölge Müdürlüğü Uşak 25. Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi ekip başı Akın Topal, sabahın ilk saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı için önlem aldıklarını dile getirdi. Seyahat eden vatandaşların yağışlı bölgelerde dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Topal, "Sabah saatlerinde kar yağışı beklediğimizden dolayı vatandaşlarımızın yolda kalmaması için şiddetli kar yağışının olduğu Kula ile Kovukdere mevkisi arasında yoğun çalışmalarımız var. Sabah saat 05.00 civarında başlayan kar yağışı, yer yer 10 santimetreye kadar birikti. Ekiplerimiz hala çalışmaya devam ediyor. Yolda olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diler, yağışlı bölgelerde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırız. 4 küreme aracı ile ekiplerimizin çalışmaları, kar yağışı bitene kadar devam edecek" dedi. - MANİSA

Manisa, Sabah, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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