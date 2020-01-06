Kula'da karla mücadele - Son Dakika

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Kula'da karla mücadele

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

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MANİSA'nın Kula ilçesinde, Karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Kula'da, dün gece yağmurla karışık olarak başlayan kar yağışı, bugün sabah yoğun kar yağışına dönüştü. Yağışın şiddetinin artmasıyla Karayolları ekipleri, ilçe sınırlarında kalan İzmir- Ankara yolunda, ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Ayrıca ilçede etkili olan sis nedeniyle yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş uzaklığı için de sürücüler uyarıldı.


Sabah, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:21 Kaynak: DHA
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