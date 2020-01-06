Kula'da karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kula'da karla mücadele - Son Dakika

Kula'da karla mücadele

6 saat önce

Kula'da karla mücadeleMANİSA'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı yüzünden trafik akışında aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.

Kula'da karla mücadele

MANİSA'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı yüzünden trafik akışında aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.

Kula'da dün (pazar) gece yağmurla karışık olarak başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Yağışın bir süre şiddetini artırması sebebiyle karayolları ekipleri, İzmir- Ankara karayolunda önce kar küreme çalışması ardından tuzlama yaptı. Trafik ekipleri ise, araç sürücülerini sıklıkla dikkatli olunması konusunda uyardı. Ayrıca ilçeyi etkisi altına alan siste yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş açısı nedeniyle de sürücülerden dikkatli olunması istendi.

Kula'da karla mücadele

Sabah, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara kar altında
Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Son Dakika Haberleri
00:10 ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak,... - Son Dakika
00:10 İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar - Son Dakika
00:07 Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika
00:06 Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 00:15:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kula'da karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]