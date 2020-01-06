Kula'da karla mücadele - Son Dakika

Kula'da karla mücadele

MANİSA'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı yüzünden trafik akışında aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.

Kula'da dün (pazar) gece yağmurla karışık olarak başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Yağışın bir süre şiddetini artırması sebebiyle karayolları ekipleri, İzmir- Ankara karayolunda önce kar küreme çalışması ardından tuzlama yaptı. Trafik ekipleri ise, araç sürücülerini sıklıkla dikkatli olunması konusunda uyardı. Ayrıca ilçeyi etkisi altına alan siste yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş açısı nedeniyle de sürücülerden dikkatli olunması istendi.