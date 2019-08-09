Son Dakika Haberleri: Kula'da katı atık bertaraf tesisindeki yangın ormana sıçradı
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Kula'da katı atık bertaraf tesisindeki yangın ormana sıçradı

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Kula'da katı atık bertaraf tesisindeki yangın ormana sıçradı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kula'nın kırsal Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin su sıkarak müdahale ettiği yangına, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de takviye olarak gönderildi. Atıklar arasındaki bazı malzemelerin alevle temas etmesi patlamalara neden olunca söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevler yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Dozerlerle, atık malzemeler uzaklaştırılıp, yangının daha fazla büyümesinin önüne geçilmeye çalışıldı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çabası sonucu alevler güçlükle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık ormanlık alanın da zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi. Aynı katı atık bertaraf tesisinin depo bölümünde de geçen 31 Mayıs'ta da yangın çıkmıştı.


İtfaiye, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:07 Kaynak: DHA
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