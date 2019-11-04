Son Dakika Haberleri: Kula'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kula'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kula'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kula'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Mahmut Ediz'in kullandığı 29 AG 220 plakalı otomobil, Kula Ayakkabıcılar Sitesi'nden Kula Sanayi Sitesi yönüne geçmeye çalışan Mustafa Sakarya yönetimindeki 35 AJ 4518 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sakarya'nın eşi Raziye Sakarya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahelesinin ardından Raziye Sakarya, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sakarya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Sakarya, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:17 Kaynak: DHA
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