Son Dakika Haberleri: Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

12 saat önce

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIManisa'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı.

Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Manisa'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı. Orhan Acar Kavşağında meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adem Doğruluk iyönetimindeki 45 SC 7567 plakalı otomobil, elektriklerin kesik olmasından dolayı trafik lambalarının yanmadığı kavşakta geçiş yapmak istiyor. Şehir merkezinden Gargar mevkiine geçmek isteyen araç, İzmir istikametine giden yoldan geçtikten sonra, Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman Dizman yönetimindeki 16 EAM 34 plakalı TIR ile çarpışıyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı kazanın şiddeti, güvenlik kameralarında an be an görülüyor.


Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:25 Kaynak: DHA
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