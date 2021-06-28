Manisa'nın Kula İlçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişi, jandarma ve AFAD ekibince bulundu.
Hayallı Mahallesinde, dün akşam Hayati Doğrul'un (54) ailesi kayıp ihbarı yaptı.
Gökçeören Mahallesi Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekipler yürüyüş için kırsal alana çıktığı öğrenilen Doğrul'u, mahalleye yakın tepede yaklaşık 16 saat sonra buldu.
Susuz kalan Doğrul'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması sonucu bulundu - Son Dakika