Kula'da korona tedbirleri - Son Dakika
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Kula'da korona tedbirleri

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

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Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi. Vakanın ülkemizde görülmesinin ardından önlem alan ilçedeki esnaflar da, işyerlerini dezenfekte ederek tedbir alıyor.


Dünya genelinde yayılan ve ülkemizde de vakaları görülen yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Kula'da tedbirler alınmaya devam ediyor. Bakanlıklar tarafından açıklanan tedbirlerin yanı sıra vakanın Türkiye'de de görülmesinin ardından önlem almaya başlayan esnaflar işyerlerini dezenfekte ettiriyor. İlçenin en işlek caddeleri de, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.


Tüm esnafları duyarlı olmaya davet eden esnaf Mustafa Ali Tezcan, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum malum. Birçok iş yerimiz kapalı, biz işimiz gereği açığız. Dezenfekte işlemlerimizi de bugün itibari ile uyguladık. Bu virüs belasından kurtulabilmemiz için tüm esnaflarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Herkes işyerini dezenfekte ettirsin. Elimizden geldiğince bu beladan kurtulmak için gerekli gayreti göstermeliyiz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:44 Kaynak: İHA

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