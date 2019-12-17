Kula'da kumar operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kula'da kumar operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Kula'da kumar operasyonu: 19 gözaltı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesindeki bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Kula'da kumar operasyonu: 19 gözaltı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesindeki bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kula'ya bağlı Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı, Gökçeören Mahallesi'nde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, bir eve düzenledikleri operasyonda, kumara aracılık yapan ve yer temin eden 2 şüpheli ile kumar oynadığı belirtilen 17 kişiyi gözaltına aldı.


Kumar oynadığı gerekçesiyle 17 kişiye, 5 bin 440 lira para cezası kesildi. Yer temin ettiği belirtilen iki kişinin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gökçeören, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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