Kula'da kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesindeki kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi'ndeki Leblebiciler Sitesi'nde Hasan Hüseyin Leblebici'ye ait kuruyemiş imalathanesinde cips kazanı alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kuruyemiş imalathanesinde yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştuğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:05 - Kaynak: AA
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