Kula'da maske denetimi yapıldı - Son Dakika

Kula'da maske denetimi yapıldı

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı, maskelerini takmayanlar hakkında işlem yapıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı, maskelerini takmayanlar hakkında işlem yapıldı.

Pazartesi günü kurulan halk pazarını ziyaret eden Duru, esnaf ve vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Duru, ilçede uzun süre vaka görülmediğini ancak son 10 günde 11 vakaya rastlandığını, tedbirsiz ve dikkatsiz davrananlara gerekli işlemin hemen yapılacağını belirtti. Kula'nın ana caddelerinde maskesiz gezmenin yasaklandığını ve belirli kurallara uymayanlara da cezai işlem uygulanmaya başlandığını belirten Duru, "Artık maske takmayan herkese işlem yapılacak. El birliğiyle kısa zamanda ekiplerimizin de gayretiyle yayılmasının önüne geçeceğiz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın

Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı