Kula'da maske takmayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Kula'da maske takmayanlara ceza yağdı

Manisa'nın Kula ilçesinde dün yapılan maske denetiminde, bilinçli olarak maske takmayan vatandaş ve esnafa cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde dün yapılan maske denetiminde, bilinçli olarak maske takmayan vatandaş ve esnafa cezai işlem uygulandı. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun bizzat denetlediği cadde ve pazar yerinde, sorumsuz davranan, maskelerini takmayan ve hijyen kurallarına uymayan 22 şahsa toplamda 19 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

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Yeni tip Korona virüs (Covid-19) vakasının ilk görüldüğü günden beri hiç vaka tespit edilmeyen ve son 10 günde 11 vatandaşın testinin pozitif çıktığı Manisa'nın Kula ilçesinde maske denetimleri arttırıldı.


Kula'da ilk ölüm gerçekleşti


Dün gece Kula'daki ilk pozitif vaka olarak tedavi altına alınan ve entübe durumda tedavisine devam edilen bir hastanın yaşamını yitirmesi, Kula İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun daha sert tedbirler almasına sebep oldu. Dün Türkiye genelinde başlayan ve Kula'da da uygulanan maske takma zorunluluğu nedeniyle arttırılan denetimlerde vatandaşların ise sorumsuzluğu pes dedirtti.


Kaymakam Kemal Duru ve beraberindeki kurum amirlerinin sahada yaptığı denetimler ile kolluk kuvvetlerinin denetimleri esnasında koruyucu tedbir almayan ve sorumsuz davranan 22 şahsa toplamda 19 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, maske denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edeceği, kurallara uymayan vatandaş ve esnafa da cezai işlem uygulanacağı belirtildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da maske takmayanlara ceza yağdı - Son Dakika
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