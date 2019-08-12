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Kula'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

16 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Kula'da motosiklet devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Devrilen motosiklette sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kula'ya bağlı Körez Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körez Mahallesi içerisinde tur atan Oğuzhan Y. (23) idaresindeki 45 RA 3240 plakalı motosiklet, Körez Mahallesi girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak devrildi. Devrilen motosikletten savrulan sürücü Oğuzhan Y. ve arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Kağan Y. (15) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları, Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Kağan Y. burada tedavi altına alınırken, motosiklet sürücüsü Oğuzhan Y. Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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