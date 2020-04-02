Kula'da müstahsil pazarına yeni düzenleme - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, pazar yeri ve sergilerde düzenlemeye gidildi. Kararlar kapsamında ilçede faaliyet gösteren müstahsil üreticinin ürünlerini Adnan Menderes Meydanı'nda satacağını ifade eden Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, müstahsil pazarının cuma günleri açılacağını söyledi.



Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de vaka sayısı artan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı önlemler alınmaya devam ediyor. İlgili birimlerce Pazar yerlerinde yapılan yeni düzenlemenin ardından, Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlara göre ilçe Pazar yeri ve sergilerinde de yeniden düzenlemeye gidildi.



Alınan kararlara göre, semt pazarında faaliyet gösteren müstahsil üreticinin ürünlerini Adnan Menderes Meydanı'nda satacağını duyuran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan müstahsil pazarının Cuma günleri açılacağını söyledi. Yeni düzenlemenin 03 Nisan 2020 Cuma günü dahil olmak üzere başlayacağını ifade eden Başkan Şadan, semt pazarının kurulduğu Pazartesi günü satışların sadece pazarcı esnafı tarafından yapılacağını kaydetti. - MANİSA