Kula'da okul önlerinde huzur uygulaması - Son Dakika

Manisa 'nın Kula ilçesinde, güvenlik güçlerince eğitim kurumları civarlarında 'güvenli okul, güvenli öğrenci' uygulaması gerçekleştirildi. Metruk binalar ve umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamada, kusurlu bulunan araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beraberindeki Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kula'daki okul bölgelerinde uygulama yaptı. Okul bölgelerinde seyreden araçların durdurulduğu hem trafik hem asayiş yönünden incelemelerin yapıldığı uygulamada, trafikte kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken, GBT sorguları da yapıldı. Durdurulan araçlar üzerinde TEM ve Narkotik ekiplerinin desteğiyle yapılan aramalarda, suç teşkil eden eşyalara da el konuldu.

Öte yandan ilçedeki metruk binalar ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda da GBT sorguları yapılırken, sigara denetimleri de gerçekleştirildi.

Narkotik, TEM, KOM, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden 9 personel ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ise 10 personeli ile birlikte toplamda 19 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 367 şahıs, 137 araç sorgulandı. Biri yüksekokul olmak üzere toplam 10 okul bölgesi, 4 park ve bahçe, 15 umuma açık iş yeri ve 4 metruk binanın kontrol edildiği uygulamada, 16 sürücüye toplamda 5161 TL cezai işlem uygulanırken, sigara içildiği tespit edilen bir işyerine idari işleme esas olmak üzere tutanak tanzim edilip, sigara içtiği tespit edilen 2 şahsa 374 TL idari para cezası uygulandı.

Okul bölgelerinde yapılan bu tür uygulamaların öğrencilerin güvenliği bakımından oldukça faydalı olduğunu dile getiren Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Abdullah Akkaya , "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında güvenlikleri de bizim için çok önemli. Emniyet teşkilatımız ve diğer güvenlik görevlilerimiz böyle bir huzur operasyonu yapıyor. En azından öğrencilerimize sıkıntı yaşatabilecek ya da öğrencilerimize herhangi bir problem yaratabilecek şahısları ve araçları bu şekilde denetledikleri zaman öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz açısından çok faydalı bir uygulama diye düşünüyorum. Bu uygulamada görev yapan tüm emniyet teşkilatımızdaki arkadaşlarımızı kutluyorum, ayrıca da teşekkür ediyorum" dedi.

- Kulamanisa