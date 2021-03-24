Kula'da otomobil ve tırın karıştığı kaza, trafiğin aksamasına yol açtı - Son Dakika

Kula'da otomobil ve tırın karıştığı kaza, trafiğin aksamasına yol açtı
24.03.2021 09:17
Manisa'nın Kula ilçesinde tırda ve otomobilde hasara neden olan kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda trafik bir süreliğine aksadı.
Manisa'nın Kula ilçesinde tırda ve otomobilde hasara neden olan kaza nedeniyle Uşak- İzmir kara yolunda trafik bir süreliğine aksadı.
Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Baktimur Özhan idaresindeki 45 SC 5124 plakalı tır, refüjdeki bariyere çarptı.
Aynı yönde giden Himmet Kıvrak'ın kullandığı 40 DH 847 plakalı otomobil kaza yapan tıra arkadan çarptı. Otomobilde ve tırda hasar oluştu.
Uşak-İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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