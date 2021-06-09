MANİSA KULA'DA SAĞANAK YAĞMUR OLUMSUZLUĞU - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kula'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman doluyla karışık yağan yağmur, ilçenin bazı sokaklarını göle çevirdi. Bazı vatandaşlar, ev ve işyerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla temizledi. Vatandaşlardan Mehmet Ali Ağaşçıoğlu, mahalledeki sokakların suyla dolup taştığını belirterek, "10-15 dakika süren şiddetli bir yağmur yağdı. Biz, Bey Mahallesi 8 sokak sakinleri olarak her yağışta bu çileyi çekmekteyiz. Bizler bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.