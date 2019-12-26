Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kenger Mahallesi'nde sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı istihbaratını alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, M.T.(46), C.T.(86), C.A.(55) ve C.K.'nin (68) ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 198 litre sahte içki, 2 adet damıtma düzeneği, 7 adet metal, 2 adet plastik soğutma varili ve 4 adet damlama sistem borusu ele geçirildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen ve ikametlerinde litrelerce sahte alkol bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, sahte alkollere de el konuldu.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Jandarma, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Masaj salonunda fuhuş yaptırdılar, müşterileri internetten buldular! Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi

Son Dakika Haberleri
01:01 askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika Haber
00:53 Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Son Dakika Haber
00:53 "Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Son Dakika Haber
00:32 Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Son Dakika Haber
00:18 26 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]