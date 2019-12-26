Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kenger Mahallesi'nde sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı istihbaratını alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, M.T.(46), C.T.(86), C.A.(55) ve C.K.'nin (68) ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 198 litre sahte içki, 2 adet damıtma düzeneği, 7 adet metal, 2 adet plastik soğutma varili ve 4 adet damlama sistem borusu ele geçirildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen ve ikametlerinde litrelerce sahte alkol bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, sahte alkollere de el konuldu.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MANİSA