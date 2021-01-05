Kula'da spor camiasının acı günü - Son Dakika

Kula'da spor camiasının acı günü

05.01.2021 10:22
Kula'da spor camiasının acı günü, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde uzun yıllar boyunca spor camiasında kulüp başkanı olarak hizmet veren, Kulalı vatandaşlar tarafından da oldukça sevilen bir isim olan Sabahattin Malkoç, hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde uzun yıllar boyunca spor camiasında kulüp başkanı olarak hizmet veren, Kulalı vatandaşlar tarafından da oldukça sevilen bir isim olan Sabahattin Malkoç, hayatını kaybetti. Malkoç'un vefat haberi, Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Kula'nın ilk futbol kulübü 4 Eylül Spor Kulübü'nün uzun yıllar boyunca başkanlığını yapan, 1994 yılında geçirdikleri elim bir kaza sonrasında yönetici ve futbolcuların da arasında bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirmesi ile başkanlığı bırakan ve Kulalı vatandaşlar tarafından 'duayen başkan' olarak da tanınan Sabahattin Malkoç, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebi ile ettiği mücadeleyi kazanamadı. Malkoç'un vefat haberi Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Malkoç'un cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Süleyman Şah Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebedi mekana defnedilecek. - MANİSA

Kula'da spor camiasının acı günü
Kula'da spor camiasının acı günü
Kula'da spor camiasının acı günü

Futbol, Manisa, Eylül, Kaza, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kula'da spor camiasının acı günü - Son Dakika Spor


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