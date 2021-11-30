Üye Girişi
Kula'da Su Birikintilerine Karşı Önlem Alındı - Son Dakika

Kula'da Su Birikintilerine Karşı Önlem Alındı

30.11.2021 08:41
Kula'da Su Birikintilerine Karşı Önlem Alındı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı 4 Eylül mahallesi 265. Sokakta 200 metre ilave yağmur suyu hattı ve mazgal döşeme işlemi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda sokakta parsel sınırları içerisinde kalan içme suyu hattı da deplase edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ihtiyacına yönelik çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Kula ilçesine bağlı 4 Eylül mahallesi 265. Sokakta 200 metrelik ilave yağmur suyu hattı ve mazgal imalatı gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmayla yağmurlu havalarda oluşabilecek olası su birikintileri ve taşkınlara karşı önlem alındı. Aynı zamanda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri de aynı sokakta parsel sınırları içerisinde kalan içme suyu hattında deplase çalışması gerçekleştirerek olası sorunlarda müdahale kolaylığı sağladı.

"Yerinde bir çalışma oldu"

4 Eylül Mahalle Muhtarı Mehmet Yavuz, 265. Sokağın merkezi bir noktada yer aldığını ve yapılan çalışmanın çok yerinde bir çalışma olduğunu belirtti. Muhtar Yavuz, "Daha önceden sokağımızda su birikintileri oluyordu. İnşallah yapılan bu çalışmayla bu sorunumuz ortadan kalkacak. Yapılan bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Allah sağlıklı ve uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kula'da Su Birikintilerine Karşı Önlem Alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi 08:29 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek 08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Dibeybe'nin adaylığının iptali 08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem 07:39 Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim

Son Dakika Haberleri
08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!
08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı
08:30 Kahvaltıcılara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!
08:28 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:25 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı
08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek
08:24 Sedat Peker'in avukatı: 5-6 gündür müvekkilime ulaşamıyorum
08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi
08:12 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım Salı altın fiyatları
07:38 Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!         
08:41
Kahvaltıcılara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi! Kahvaltıcılara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!         
08:31
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Sedat Peker'in avukatı: 5-6 gündür müvekkilime ulaşamıyorum Sedat Peker'in avukatı: 5-6 gündür müvekkilime ulaşamıyorum         
08:25
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım Salı altın fiyatları Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım Salı altın fiyatları         
08:13
Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak         
07:30
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 08:45:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kula'da Su Birikintilerine Karşı Önlem Alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement