Kula'da Su Birikintilerine Karşı Önlem Alındı - Son Dakika

Aynı zamanda sokakta parsel sınırları içerisinde kalan içme suyu hattı da deplase edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ihtiyacına yönelik çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Kula ilçesine bağlı 4 Eylül mahallesi 265. Sokakta 200 metrelik ilave yağmur suyu hattı ve mazgal imalatı gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmayla yağmurlu havalarda oluşabilecek olası su birikintileri ve taşkınlara karşı önlem alındı. Aynı zamanda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri de aynı sokakta parsel sınırları içerisinde kalan içme suyu hattında deplase çalışması gerçekleştirerek olası sorunlarda müdahale kolaylığı sağladı.

"Yerinde bir çalışma oldu"

4 Eylül Mahalle Muhtarı Mehmet Yavuz, 265. Sokağın merkezi bir noktada yer aldığını ve yapılan çalışmanın çok yerinde bir çalışma olduğunu belirtti. Muhtar Yavuz, "Daha önceden sokağımızda su birikintileri oluyordu. İnşallah yapılan bu çalışmayla bu sorunumuz ortadan kalkacak. Yapılan bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Allah sağlıklı ve uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.