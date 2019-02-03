Kula'da Süt Üreticileri Birliği Odası Başkanlığına Harun Uysal Seçildi

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Kadın Girişimci, Denizi Olmayan Manisa'da Tekne Üretiyor

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti