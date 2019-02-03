Son Dakika Haberleri: Kula'da Süt Üreticileri Birliği Odası Başkanlığına Harun Uysal Seçildi

Kula'da Süt Üreticileri Birliği Odası Başkanlığına Harun Uysal Seçildi

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde Süt Üreticileri Birliği Odası seçimi yapıldı.

Kula'da Süt Üreticileri Birliği Odası Başkanlığına Harun Uysal Seçildi, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde Süt Üreticileri Birliği Odası seçimi yapıldı.


Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılan seçimle kongrede, mevcut Başkan Harun Uysal ve Ümit Özkara hazırladıkları listelerle katıldı.


Divan başkanlığını Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Münir Altınbaş'ın yaptığı seçimde bin 174 üyeden 718'nin oyunu alan mevcut Başkan Harun Uysal yeniden seçildi.

Uysal, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, esnafa daha güzel hizmetler vereceklerini belirtti.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kongreye katılarak yeni yönetime başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Manisa, Uysal, Kula, Güncel
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