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Kula'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kula'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza saat 15.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali T. (75) idaresindeki 78 SN 918 plakalı otomobil, Salihli istikametinden gelip Jandarma kavşağından şehir merkezine girmek isteyen Şenol G. idaresindeki 34 AFE 905 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 AFE 905 plakalı araç sürücüsü Şenol G. yaralanmazken, 78 SN 918 plakalı otomobil sürücüsü Ali T. ve yolcu olarak bulunan eşi Döne T. (72) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
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