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Kula'da üreticiyle buluşturulan fidanlar kontrolden geçti

27 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula ilçesinde üreticilere dağıtılan fidanların kontrolünü yaptı.

Kula'da üreticiyle buluşturulan fidanlar kontrolden geçti, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula ilçesinde üreticilere dağıtılan fidanların kontrolünü yaptı.


Kırsal bölgeleri geliştirmek ve üretimi arttırmak adına önemli projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda başlattığı "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere destek olmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ve başarıyla yürütülen "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere teslim edilen fidanların kontrolleri de yapılıyor. Toprakla buluşturulan fidanların gelişim durumları teknik ekiplerce kontrol edilerek üreticilere yetiştiricilik teknikleri hakkında tavsiyeler veriliyor. Bu kapsamda Kula ilçesinde fidanların teslim edildiği mahallelere ziyarette bulunan teknik ekipler, toprakla buluşturulan fidanların gelişim durumlarını incelediler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Kula'da 2016 yılında 280 adet zeytin fidanı ve 420 adet badem fidanı, 2017 yılında ise 2772 adet zeytin fidanı, 504 adet ceviz fidanı ve 4704 adet badem fidanı üreticilerle buluşturulmuştu. Önümüzdeki süreçte 17 ilçede üreticilere teslim edilen fidanların kontrollerinin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
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