Kula'da yeniden ibadete açılan camiler için kurban kesildi - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden bu yana kapalı olan camilerin, yeni normalleşme takvimi çerçevesinde belirlenen kurallarla yeniden ibadete açılması nedeniyle İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programla kurban kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de içerisinde bulunduğu yeni tip koronavirüs pandemisi kapsamında, camiler 16 Mart tarihinde ibadete kapatılmıştı. Geride kalan süreç içerisinde esnetilmeye başlatılan tedbirler kapsamında camiler, belirlenen kurallarla yeniden ibadete açıldı. Bugün cuma namazı ile sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ve seccadelerin evlerden getirilmesi kurallarıyla camilerin yeniden ibadete açılması nedeniyle Kula İlçe Müftülüğü bir program düzenledi. Uzun bir süredir ibadete kapalı olan camilerin yeniden ibadete açılması için düzenlenen kurban kesme programına Kula Kaymakamı Kemal Duru ve imamlar da katıldı. Tarihi Kurşunlu Camii bahçesinde düzenlenen kurban kesme töreninde kesilen kurbanlar ise, İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.Kurban kesme töreninin ardından açıklama yapan Kaymakam Kemal Duru, "Yaklaşık 2,5 aydır koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kapatmak zorunda kaldığımız camilerimizi, yine güzel bir günde, İstanbul'umuzun fetih yıldönümünde ve mübarek cuma günü tekrar cemaate, sosyal mesafeye, maske kullanımına ve seccadeleri evden getirme şartıyla da olsa açabilmek bizi, Müslüman alemini ve Kula halkını çok mutlu etti. Şükretmek için, şükrümüzü göstermek için tarihi Kurşunlu Camii'mizin bahçesinde kurbanımızı eda eyledik. Rabbim kabul eylesin inşallah. Tez zamanda, koronavirüsü ve görünen görünmeyen bütün musibetleri tamamen rabbimiz bizlerden korusun. Bunun için hep dua ettik, dua etmeye de devam edeceğiz" dedi.