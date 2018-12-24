Son Dakika Haberleri: Kula'da Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Kula'da Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

2 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de sürdü.

Kula'da Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de sürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kula ilçe merkezinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da artırarark hayatı olumsuz etkiledi. İzmir- Ankara karayolunda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi üzerine sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler sis farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek yollarına devam edebildi. İlçe merkezinde de yoğun sis etkili oldu. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:13 Kaynak: DHA

Manisa, Sabah, Kula, Güncel
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