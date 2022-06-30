Kula'daki atıl arazide kurulan lavanta bahçesi turizme de katkı sağladı - Son Dakika
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Kula'daki atıl arazide kurulan lavanta bahçesi turizme de katkı sağladı

30.06.2022 10:30
Kula'daki atıl arazide kurulan lavanta bahçesi turizme de katkı sağladı

Manisa'nın Kula ilçesinde Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 60 dekar alanda ekimi yapılan lavanta bitkisi, yağ üretimin yanı sıra turizm hareketliliği de sağladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 60 dekar alanda ekimi yapılan lavanta bitkisi, yağ üretimin yanı sıra turizm hareketliliği de sağladı.

Körez Mahallesi'nde ekilen lavanta bitkisi, güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla şehrin stresinden kaçmak isteyenleri kendisine çekiyor.

Şifalı özellikleriyle de bilinen lavantanın yetiştiği tarlalara gelen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ziraat Odası Başkanı Nurettin Topal, gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanılan lavanta bitkisini Kula'da yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Atıl durumda bulunan arazileri bu tür tıbbi aromatik bitkilerin ekimi ile değerlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle kıraç ve verimsiz olduğu için ekilmeyen arazilerde bu tür ekimin yapılabileceğini çiftçilerimize anlatıyoruz. Aynı zamanda son günlerde önemli bir yükselişe geçen ve fotoğrafçıların da ilgisini çeken lavanta bitkisi yerel turizme önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu da kullanılmayan bu araziyi 2 yıl önce Ziraat Odasına 10 yıllığına kiraladıklarını, Bakanlığın kabul ettiği projeyle bir lavanta bahçesi kurulduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'daki atıl arazide kurulan lavanta bahçesi turizme de katkı sağladı - Son Dakika

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